ご通知 09/23/2021
鹿児島県出身
ガーデングローブ在住
夫 加治佐繁夫 儀（九一歳）
八月三十一日に永眠いたしました
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
なお納骨はウエストミンスター・メモリアルパークに於いて家族葬をもって執り行いました
九月二十三日
喪主 妻 加治佐せつこ
娘 サルセド・アイリーン
息 加治佐ジョージ
孫 サルセド・ジャスミン
孫 サルセド・ライアン
外在日本親戚一同
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ご通知 09/23/2021
鹿児島県出身
ガーデングローブ在住
夫 加治佐繁夫 儀（九一歳）
八月三十一日に永眠いたしました
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
なお納骨はウエストミンスター・メモリアルパークに於いて家族葬をもって執り行いました
九月二十三日
喪主 妻 加治佐せつこ
娘 サルセド・アイリーン
息 加治佐ジョージ
孫 サルセド・ジャスミン
孫 サルセド・ライアン
外在日本親戚一同