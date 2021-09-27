ご通知　09/23/2021

鹿児島県出身
ガーデングローブ在住
夫　加治佐繁夫　儀（九一歳）

八月三十一日に永眠いたしました
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
なお納骨はウエストミンスター・メモリアルパークに於いて家族葬をもって執り行いました

九月二十三日

喪主　妻　加治佐せつこ
娘　サルセド・アイリーン
息　加治佐ジョージ
孫　サルセド・ジャスミン
孫　サルセド・ライアン
外在日本親戚一同

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