ご通知 09/14/2021

加州ガーデナ市出身

ロサンゼルス市在住

父 畠山績 儀（一〇三歳）

二〇二一年八月二十五日午後六時自宅で死去致しました

ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます

追って葬儀は九月十一日（土）本派本願寺羅府別院に於いて家族葬を以って執り行いました

九月十四日

喪主 長男 畠山ブルース晴彦

福元レイさとる

長女 妻 イレーン真理子

ニュウエン・フイ

孫 妻 ケリー・ミドリ

孫 福元ブレイディー政美

妻 ルテシア

義妹 畠山操

甥姪一同

外親戚一同