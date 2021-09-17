ご通知　09/14/2021

加州ガーデナ市出身
ロサンゼルス市在住
父　畠山績　儀（一〇三歳）
二〇二一年八月二十五日午後六時自宅で死去致しました
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
追って葬儀は九月十一日（土）本派本願寺羅府別院に於いて家族葬を以って執り行いました

九月十四日

喪主　長男　畠山ブルース晴彦
　　　福元レイさとる
長女　妻　イレーン真理子
　　　ニュウエン・フイ
孫　　妻　ケリー・ミドリ
孫　　福元ブレイディー政美
　　　妻　ルテシア
義妹　畠山操
甥姪一同
外親戚一同

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