ご通知 09/14/2021
加州ガーデナ市出身
ロサンゼルス市在住
父 畠山績 儀（一〇三歳）
二〇二一年八月二十五日午後六時自宅で死去致しました
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
追って葬儀は九月十一日（土）本派本願寺羅府別院に於いて家族葬を以って執り行いました
九月十四日
喪主 長男 畠山ブルース晴彦
福元レイさとる
長女 妻 イレーン真理子
ニュウエン・フイ
孫 妻 ケリー・ミドリ
孫 福元ブレイディー政美
妻 ルテシア
義妹 畠山操
甥姪一同
外親戚一同
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ご通知 09/14/2021
加州ガーデナ市出身
ロサンゼルス市在住
父 畠山績 儀（一〇三歳）
二〇二一年八月二十五日午後六時自宅で死去致しました
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
追って葬儀は九月十一日（土）本派本願寺羅府別院に於いて家族葬を以って執り行いました
九月十四日
喪主 長男 畠山ブルース晴彦
福元レイさとる
長女 妻 イレーン真理子
ニュウエン・フイ
孫 妻 ケリー・ミドリ
孫 福元ブレイディー政美
妻 ルテシア
義妹 畠山操
甥姪一同
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