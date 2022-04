CYPRESS.—Venice Cobras continued their unbeaten ways in the 2022 Nisei Athletic Union Aye Major division to stay just steps ahead of La Glen Nursery, Lomeli’s and Yellow Storm.

Undefeated Centinela Black is one game ahead of Blue Devils in Saturday Aye Minor while Rafu No-Names, 5-0, have a comfortable lead atop the Sunday Aye Minor competition.

Aye Major

Results of Apr. 2

Lomeli’s (62)—B. Ishida, N. Higashigawaw, B. Hachiya, P. Nishita, R. Okamoto, D. Higashigama 34, Dv. Higashigawa 9, O. Delecruz 19, T. Tashima.

Mukashi (38)—J. Morinishi 7, S. Umeda 14, S. Hug, R. Tamaki, W. Hirai 15, A. O’Reilly 2.

***

La Glen Nursery (59)—R. Ishimaru 18, M. Fujii 7, W. Ng 19, W. Tamanaha 11, M. Kamada 4.

Yellow Storm (46)—C. Lee 3, N. Lee 8, C. Liu 15, M. Fukumoto 18, S. Thi 2, A. Sakamoto.

***

Precise (58)—R. Chan 13, R. Yoshida 6, T. Kitagawa 3, H. Tsutsui 12, T. Okumoto, R.Shinba 24.

Venice Cobras (60)—R. Reynolds 16, J. Santos 18, M. Asami 18, T.Shimabukuro 5, A. Tachiki 3.

***

GI Quicksilver (56)—J. Minatogawa 6, J. Gabio 19, B. Moon 4, A. Davis 16, N. Valparaiso 11.

Slumpbusters (47)—G. Sato, S. Hamada 22, J. Yoshika, D. Tse 18, K. Fujinami 3, T. Umehira, J. Fu 4.

***

SBB Tigers (53)—T. Fukumoto 15, Kr. Maruyama 7, J. Kawahata, D. Tomita 14, A. Kosaka 2, Kv. Maruyama 8, #4 7.

The Boyz (65)—T. Takehara 4, S. Stroud 17, S. Takehara 12, K. Matsukuma 27, D. Iwamiya 5.

***

Aye Major W L Pct.

Venice Cobras ………6 0 1.000

La Glen Nursery ……6 1 .857

Lomeli’s ……………….5 1 .833

Yellow Storm ……….5 1 .833

Precise …………………3 3 .500

Mukashi ………………3 4 .429

GI Quicksilver ………2 5 .286

The Boyz ……………..2 5 .286

SBB Tigers ………….1 6 .143

Slumpbusters ……….0 7 .000

Saturday Aye Minor

Results of Apr. 2

Centinela Black (57)—K. Tashiro, T. Lui 15, R. Kunihiro 17, D. Ishibashi 2, H. Matsuoka 3, K .Koyama 8, A. Suzuki 12.

Marina Tigers (33)—B. Nishida 7, K. Quock 3, B. Nakagiri 2, K. Nishida, R. Ito, S. Woo 6, J. Endo 2, R. Yamauchi 10, No-Name 3.

***

Blue Devils (55)—C. Kasuyama 2, B. Lee 15, C. Yu 14, T. Ishiwata 12, J. Imahara, K. Tanaka 12.

Mustangs (50)—D. Hashimoto 16, Dn. Hashimoto 10, J. Chang 9, C. Hayashi 8, B. Tako 3, K. Imoto 4.

***

Big Dogs (60)—R. Fukute, C. Yamashita 3, E. Shimabukuro 27, K. Lee 10, K. Kim 8, M. Chin 13, H. Yamaguchi, K. Moriyama.

Busy Bees (44)—K. Yagumoto 6, K. Sugawara 12, J. Sasaki 4, R. Kodani 3, J. Arnold, B. Fukushima 12, M. Miyashima 3, A. Ito 4.

***

Saturday Aye Minor W L Pct.

Centinela Black ……….6 0 1.000

Blue Devils ……………..5 1 .833

Big Dogs ………………..3 3 .500

Marina Tigers ………….2 4 .333

Mustangs ……………….1 5 .167

Busy Bees ……………..1 5 .167

***

Sunday Aye Minor

Results of Apr. 3

Watanabe Tigers (48)—C. Williams 9, T. Odagawa, R. Imamoto 5, J. Shimoto, A. Kochi, J. Ngo 34.

Rafu No-Names (58)—J. Franklin 9, P. Pham 22, J. Silva 12, N. Schultz 4, D. Matsumoto 4, B. Hirata 7, K. Hirai.

***

Wheelchair Bound (45)—D. Kageyama 6, N. Fukuta 3, V. Yip, K. Onishi 3, M. Hara 6, A. Takahashi 20, D. Kurushima 3, T. Onishi 4.

MU Strokers (46)—K. Isa 15, J. Mizoguchi 4, M. Nakata 1, B. Umemoto 11, M. Moy, M. Lao 15.

***

Sunday Aye Minor W L Pct.

Rafu No-Names ……..5 0 1.000

MU Strokers ………….3 2 .600

Amadeus ………………2 2 .500

Watanabe Tigers ……2 3 .400

Wheelchair Bound ….0 5 .000

